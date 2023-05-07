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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет отправить в аренду Торреса

07 Мая 2023 • 13:21 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может покинуть команду на правах аренды.

Sport.es утверждает, что боссы и тренерский штаб каталонского клуба рассматривают вариант, при котором 23-летний вингер может отправиться в аренду на следующий сезон, если его не получится продать. Ранее в СМИ сообщалось, что Торресом интересуются «Ювентус», «Интер» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне испанец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет две результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Торреса в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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