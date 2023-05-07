«Барселона» хочет отправить в аренду Торреса

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может покинуть команду на правах аренды.

Sport.es утверждает, что боссы и тренерский штаб каталонского клуба рассматривают вариант, при котором 23-летний вингер может отправиться в аренду на следующий сезон, если его не получится продать. Ранее в СМИ сообщалось, что Торресом интересуются «Ювентус», «Интер» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне испанец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет две результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Торреса в 30 миллионов евро.