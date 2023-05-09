Амрабат хочет перейти в «Барселону» любой ценой

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат хочет любой ценой перебраться в «Барселону» ближайшим летом. По информации от журналиста Херарда Ромеро, марокканец готов на всё, чтобы оказаться на «Камп Ноу» в грядущее межсезонье.

Источник сообщает, что Амрабат является для «Барселоны» одним из самых доступных вариантов на замену Серхио Бускетсу, который с большой долей вероятности покинет каталонский клуб на правах свободного агента. Главный тренер Хави Эрнандес хотел бы видеть новым опорником Мартина Субименди из «Реал Сосьедада», но клуб не может себе позволить трансфер, который оценивается в районе 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Амрабата «Барселона» готова предложить 25 миллионов евро + бонусы.