Хави ждёт ответа от Бускетса по новому контракту в ближайшие пару дней

Будущее полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса совсем скоро станет понятно. По информации от журналиста Габриэля Санса, в ближайшие пару дней испанец должен дать свой ответ по новому контракту главному тренеру Хави Эрнандесу.

«Барселона» призвала Бускетса поспешить с решением, ведь планирование на следующий сезон зависит в том числе и от будущего Серхио. Опорник пока не спешит давать согласие на новый контракт с понижением зарплаты, ведь у футболиста есть вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, где ему предлагают куда больше денег.

Напомним, сейчас Бускетс является вторым самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» после Френки де Йонга.