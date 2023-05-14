«Барселона» ликует: Команда Хави досрочно стала чемпионом Испании, победив «Эспаньол» в каталонском дерби

От «Барселоны» требовалось победить в каталонском дерби, если она рассчитывала стать чемпионом Испании по итогам 34-го тура.

Хоть «Барселона» и вылетела из Лиги чемпионов уже на стадии группового этапа, всё равно нынешний сезон нельзя назвать для «сине-гранатовых» неуспешным. Потому что они твёрдо встали на путь завоевания своего первого чемпионства за последние четыре года. Вернув себе дух победителей под руководством Хави, у которого связь с «Барселоной» химическая, «блауграна» ещё в середине сезона накрутила себе огромный отрыв от конкурентов в Ла Лиге. Соответственно, она могла спокойно позволять себе впоследствии периодически допускать погрешности в виде ничьих и поражений, тем более что и её преследователи были отнюдь не безгрешны.

На первой же минуте отчётного матча «Эспаньол» попробовал с наскока удивить «сине-гранатовых» своей атакующей прытью, однако Хоселу забрался в положение «вне игры». Ну а «Барселона» до перерыва взяла себе моду забивать примерно через каждые десять минут, сделав исключение в этом плане лишь для отметки в получас игры. Начало разгрому хозяев было положено на одиннадцатой минуте. Бальде принял мяч слева около чужой штрафной, продвинулся по диагонали к лицевой линии и доставил мяч во вратарскую, откуда Левандовски с лёта переправил футбольный снаряд в пустую сетку створа (0:1).

Ещё до этого мог отличиться Педри, не попавший в левый угол после передачи справа от Кунде. На двадцатой минуте Педри выступил уже в роли ассистента, забросив мяч с правой стороны на голову Бальде, удачно поразившего цель (0:2). Ещё спустя четыре минуте Левандовски то ли пробил, то прострелил слева, Пачеко скорректировал движение мяча, а Рафинье было не суждено дотянуться до игрового снаряда в подкате, чтобы переправить его в авоську.

На сороковой минуте Рафинья вошёл по правому полуфлангу в штрафную «попугаев» и прострелил. Пара защитников «Эспаньола» плюс вратарь не дотянулись до мяча, и Левандовски замыкал сферу уже в пустые ворота, оформляя дубль (0:3). Понятно, что «Барселона» значительно сильнее, она играла с воодушевлением, не отбывала номер, и всё такое. Но перед самым перерывом Брайтвайт мог огорчить свою бывшую команду. Дардер снабдил его мячом с правого фланга, и Мартин выждал гроссмейстерскую паузу, прежде чем ударить, но угодил мячом в тер Штегена.

Вскоре после перерыва «блауграна» укрепила своё превосходство четвёртым голом. Де Йонг сделал забросный пас к правой штанге, и Кунде вторым этажом переправил мяч в мишень. Казалось, команды уже стали доигрывать, но «Барселона» расслабилась до такой степени, что допустила несколько моментов у своих ворот, один из которых воплотился в засчитанный гол. Пуадо вышел на рандеву с тер Штегеном и перебросил мяч в рамку за шиворот голкипера. Изначально был зафиксирован офсайд, однако видеоассистенты поправили главного арбитра, и тот изменил решение (1:4).

При благоприятном стечении обстоятельств разыгравшийся «Эспаньол» мог забить и второй, и третий, а может, и четвёртый, но срослось только со вторым в конце компенсированного времени. Его оформил Хоселу, вонзив мяч в сетку на добивании после рикошета от штанги, чем подпортил настроение тер Штегену (2:4). «Блауграна» не удержала именно крупную победу в каталонском дерби, но всё равно оторвалась от мадридского «Реала» на четырнадцать очков и стала для него недосягаемой. За четыре тура до конца сезона в Ла Лиге «Барселона» оформила себе первое за четыре года чемпионство, сделав это в своём родном городе, но на выезде.

Кирилл Иванцов