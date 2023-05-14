Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» ликует: Команда Хави досрочно стала чемпионом Испании, победив «Эспаньол» в каталонском дерби

14 Мая 2023 • 23:49 Комментировать (4)
Эспаньол
2:4
Барселона
окончен

От «Барселоны» требовалось победить в каталонском дерби, если она рассчитывала стать чемпионом Испании по итогам 34-го тура.

Протокол игры  
Эспаньол2:4Барселона
  11'Левандовски Роберт (0:1)
  20'Бальде Алехандро (0:2)
  40'Левандовски Роберт (0:3)
  53'Кунде Жюль (0:4)
(1:4) Пуадо Хавьер73'  
(2:4) Хоселу Санмартин90'  
Пачеко ФернандоСерхи Гомес 46' (Калеро Фернандо ( 46') Монтес СесарКабрера ЛеандроХиль Оскар IIОливан Бриан 84' (Колеошо Лука ( 84') Рибаудо Нико 87' (Эспозито Эду ( 87') Дардер Серхи  39'Денис Суарес 46' (Пуадо Хавьер ( 46') Хоселу СанмартинБрайтвайт Мартин 55' (Педроса Адриа ( 55')
Запасные: Фернандес Альваро IIIФортуньо АнхельПьер-Габриэль РонаэльВинисиус СоузаЛасо ХосеВидаль АлешБаре Кейди
Тер Штеген Марк-АндреКунде Жюль  2'Араухо Рональд 63' (Альба Жорди ( 63'  82') Кристенсен Андреас 74' (Фати Ансу ( 74') Бальде АлехандроПедри 90' (Кесси Франк ( 90') Бускетс СерхиоДе Йонг ФренкиРафинья Диас 62' (Дембеле Усман ( 62') Левандовски РобертГави  39' 74' (Алонсо Маркос ( 74')
Запасные: Пенья ИньякиГарсия ЭрикТоррес ФерранТорре ПаблоРоберто СерхиТенас Арнау
14 мая. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

Хоть «Барселона» и вылетела из Лиги чемпионов уже на стадии группового этапа, всё равно нынешний сезон нельзя назвать для «сине-гранатовых» неуспешным. Потому что они твёрдо встали на путь завоевания своего первого чемпионства за последние четыре года. Вернув себе дух победителей под руководством Хави, у которого связь с «Барселоной» химическая, «блауграна» ещё в середине сезона накрутила себе огромный отрыв от конкурентов в Ла Лиге. Соответственно, она могла спокойно позволять себе впоследствии периодически допускать погрешности в виде ничьих и поражений, тем более что и её преследователи были отнюдь не безгрешны.

На первой же минуте отчётного матча «Эспаньол» попробовал с наскока удивить «сине-гранатовых» своей атакующей прытью, однако Хоселу забрался в положение «вне игры». Ну а «Барселона» до перерыва взяла себе моду забивать примерно через каждые десять минут, сделав исключение в этом плане лишь для отметки в получас игры. Начало разгрому хозяев было положено на одиннадцатой минуте. Бальде принял мяч слева около чужой штрафной, продвинулся по диагонали к лицевой линии и доставил мяч во вратарскую, откуда Левандовски с лёта переправил футбольный снаряд в пустую сетку створа (0:1).

Ещё до этого мог отличиться Педри, не попавший в левый угол после передачи справа от Кунде. На двадцатой минуте Педри выступил уже в роли ассистента, забросив мяч с правой стороны на голову Бальде, удачно поразившего цель (0:2). Ещё спустя четыре минуте Левандовски то ли пробил, то прострелил слева, Пачеко скорректировал движение мяча, а Рафинье было не суждено дотянуться до игрового снаряда в подкате, чтобы переправить его в авоську.

На сороковой минуте Рафинья вошёл по правому полуфлангу в штрафную «попугаев» и прострелил. Пара защитников «Эспаньола» плюс вратарь не дотянулись до мяча, и Левандовски замыкал сферу уже в пустые ворота, оформляя дубль (0:3). Понятно, что «Барселона» значительно сильнее, она играла с воодушевлением, не отбывала номер, и всё такое. Но перед самым перерывом Брайтвайт мог огорчить свою бывшую команду. Дардер снабдил его мячом с правого фланга, и Мартин выждал гроссмейстерскую паузу, прежде чем ударить, но угодил мячом в тер Штегена.

Вскоре после перерыва «блауграна» укрепила своё превосходство четвёртым голом. Де Йонг сделал забросный пас к правой штанге, и Кунде вторым этажом переправил мяч в мишень. Казалось, команды уже стали доигрывать, но «Барселона» расслабилась до такой степени, что допустила несколько моментов у своих ворот, один из которых воплотился в засчитанный гол. Пуадо вышел на рандеву с тер Штегеном и перебросил мяч в рамку за шиворот голкипера. Изначально был зафиксирован офсайд, однако видеоассистенты поправили главного арбитра, и тот изменил решение (1:4).

При благоприятном стечении обстоятельств разыгравшийся «Эспаньол» мог забить и второй, и третий, а может, и четвёртый, но срослось только со вторым в конце компенсированного времени. Его оформил Хоселу, вонзив мяч в сетку на добивании после рикошета от штанги, чем подпортил настроение тер Штегену (2:4). «Блауграна» не удержала именно крупную победу в каталонском дерби, но всё равно оторвалась от мадридского «Реала» на четырнадцать очков и стала для него недосягаемой. За четыре тура до конца сезона в Ла Лиге «Барселона» оформила себе первое за четыре года чемпионство, сделав это в своём родном городе, но на выезде.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Примера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
14 Мая 2023 в 23:53
Поздравления Барселоне с заслуженным чемпионством!!!
pol-black
14 Мая 2023 в 23:54
спасибо! сегодня Барса хорошо оформила трофей, выбив попугаев в сегунду!
Sparrow88
14 Мая 2023 в 23:52
Уважаемые болельщики Барселоны - поздравляю вас с долгожданным золотом Ла Лиги! Впервые вижу, чтобы команда за сезон так мало пропускала.
Впечатляет. Удачи в будущем сезоне в ЛЧ!
pol-black
14 Мая 2023 в 23:53
спасибо! если бы ещё не расхлябанность обороны после 4-х забитых сегодня мячей, то ещё бы меньше пропустили!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эльче Эльче
Атлетико М Атлетико М
1
0
6.60 4.60 1.49
Видео
Окончен
Вальядолид Вальядолид
Севилья Севилья
0
3
2.80 3.45 2.55
Видео
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Барселона Барселона
2
4
5.80 4.40 1.55
Видео
15.05.23 в 22:00
Бетис Бетис
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.11 3.35 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
23:55 · Испания. Ла Лига
Левандовски повторил достижение Роналдо
23:29 · Испания. Ла Лига
Бальде впервые забил и ассистировал в одном матче за «Барселону»
22:48 · Испания. Ла Лига
Левандовски забил 20 голов в 30 матчах Ла Лиги – только два игрока с начала века делали это быстрее
22:17 · Англия. Премьер-лига
Фати намерен остаться в Испании даже в случае ухода из «Барселоны» слухи
21:59 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Барселоны» Алемани рассказал о своём уходе в «Астон Виллу»
21:39 · Испания. Ла Лига
«Севилья» на выезде устроила разгром «Вальядолиду»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
20:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на слухи о переходе Гюндогана в «Барселону»
19:20 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» неожиданно проиграл вылетевшему «Эльче» 2
17:03 · Испания. Ла Лига
Анчелотти заявил, что Рюдигер сможет сыграть в ответном матче против «Манчестер Сити»
16:59 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» вырвала победу в матче с «Сельтой» и ушла от зоны вылета
14:39 · Испания. Ла Лига
Симеоне готов остаться в «Атлетико» при одном условии
14:15 · Испания. Ла Лига
Куман ответил, вернётся ли Месси в «Барселону» 1
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить защитника «Реала»
12:46 · Италия. Серия А
«Барселона» узнала стоимость Амрабата
Все новости
Рекомендуем