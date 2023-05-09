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Чемпионат Испании. Ла Лига

Какого числа «Барселона» станет чемпионом Испании

09 Мая 2023 • 12:57 Комментировать (1)
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

«Барселона» максимально приблизилась к титулу чемпиона Испании. Но когда команда Хави сможет отпраздновать свой успех? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в Ла Лиге.

В чемпионате Испании осталось провести пять туров. «Барселона» уверенно лидирует, опережая второй «Атлетико» на 13 очков, а третий «Реал» - на 14 очков. Трудно представить сценарий, при котором каталонцы вдруг упустят титул. Если произойдёт что-то невероятное, и «Барселона» проиграет оставшиеся пять матчей, то кому-то из мадридских грандов придётся выигрывать все свои матчи.

«Можно с уверенностью сказать, что титул теперь лишь вопрос времени», - так говорится в заметке на официальном сайте «Барселоны», выпущенной после прошлого тура Ла Лиги. Тут не поспоришь.

Но когда именно «Барселона» станет чемпионом? Давайте обратимся к календарю испанской Ла Лиги и посмотрим, когда топовая тройка команд проведёт свои ближайшие матчи.

13 мая. «Реал» - «Хетафе» (22:00 мск)

14 мая. «Эльче» - «Атлетико» (17:15 мск)

14 мая. «Эспаньол» - «Барселона» (22:00 мск)

«Барселоне» для оформления чемпионского титула достаточно обыграть «Эспаньол» в дерби. Но в теории может получиться так, что команда Хави станет чемпионом ещё до выхода на поле. Для этого нужно, чтобы «Реал» не смог обыграть «Хетафе» на своём поле, а «Атлетико» не смог обыграть «Эльче» на выезде. Осечки обеих мадридских команд маловероятны, тем более что «матрасники», находящиеся в хорошей форме, будут играть против худшей команды Ла Лиги – «Эльче» уже вылетел из высшего дивизиона.

Словом, «Барселоне» с высокой долей вероятности придётся всё решать в своём матче. Вопрос в том, смогут ли «сине-гранатовые» обыграть борющийся за выживание «Эспаньол»? «Попугаи» известны своим умением настраиваться на каталонское дерби. В первом круге они не проиграли на «Камп Ноу» - ничья 1:1. В двух последних домашних матчах Ла Лиги против «Барселоны» «Эспаньол» тоже добивался ничьих (по 2:2). Словом, рассчитывать на лёгкую прогулку команде Хави не приходится.

И всё же класс «Барселоны» вкупе с настроем должны сказаться. Если делать прогноз, то нам кажется, что команда Хави обыграет «Эспаньол» и станет чемпионом Испании уже в ближайшее воскресенье, 14 мая. Если же вдруг «сине-гранатовые» потеряют очки в дерби, то вряд ли они сильно огорчатся - потенциальный чемпионский праздник просто перенесётся на какое-то время. Но таким сценарием особенно не пахнет.

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Напоследок отметим, что на «Камп Ноу» заждались чемпионства. В последний раз «Барселона» выигрывала титул Ла Лиги в 2019 году – ещё до пандемии коронавируса, будто в прошлой жизни. Конечно, для клуба такого уровня три сезона без чемпионства – это много. И вот, наконец, «сине-гранатовые» снова станут сильнейшей командой Ла Лиги. Праздник на носу.

Александр Тихий

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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NOBODY
09 Мая 2023 в 13:10
ну если Барсу кикнут из ла лиги - то не станет )))
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