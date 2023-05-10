Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс покинет свою команду в конце сезона. Об этом каталонский клуб официально объявил на своём сайте.

Бускетс уйдёт на правах свободного агента, перед этим отказавшись продлевать контракт при условии сокращения зарплаты в три раза. По нынешнему соглашению Серхио является вторым самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба.

Бускетс дебютировал за «Барселону» в 2008 году под руководством Хосепа Гвардиолы. Футболист выиграл с командой 3 титула Лиги чемпионов, 8 чемпионатов Испании и многие другие трофеи.

Скорее всего, Бускетс со следующего сезона будет выступать в Саудовской Аравии.