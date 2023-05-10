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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс покинет «Барселону» в конце сезона официально

10 Мая 2023 • 12:18 Комментировать (5)
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс покинет свою команду в конце сезона. Об этом каталонский клуб официально объявил на своём сайте.

Бускетс уйдёт на правах свободного агента, перед этим отказавшись продлевать контракт при условии сокращения зарплаты в три раза. По нынешнему соглашению Серхио является вторым самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба.

Бускетс дебютировал за «Барселону» в 2008 году под руководством Хосепа Гвардиолы. Футболист выиграл с командой 3 титула Лиги чемпионов, 8 чемпионатов Испании и многие другие трофеи.

Скорее всего, Бускетс со следующего сезона будет выступать в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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Комментарии (5)
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NOBODY
10 Мая 2023 в 12:38
плохо для Барсы - такой АРТИСТ уходит....
pol-black
10 Мая 2023 в 13:26
уходит Мастер!
NOBODY
10 Мая 2023 в 13:26
для кого как
pol-black
10 Мая 2023 в 13:41
для тех, кто понимает в футболе.
NOBODY
10 Мая 2023 в 13:28
тебе будет удивительно, но я болел за Барсу ( в конкретном матче, а не за клуб), когда играли с челсями, когда феерил Роналдиньо и тд....но вот ваш бускетс мне никогда не нравился, просто бесил всегда....спорить не буду, потому что ни мне тебя не переубедить, ни тебе меня...а доводы я кажется приводил по нему в другой ветке....пораньше...
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