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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселона» на правильном пути»

13 Мая 2023 • 16:33 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
1 5.60 X 4.10 2 1.60
14.05 22:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вероятном чемпионстве своей команды. Каталонский клуб может досрочно выиграть чемпионат Испании, если в 34-м туре одолеет «Эспаньол».

«Я надеюсь, что мы сможем стать чемпионами в предстоящем матче. Мы заслужили этот трофей своей работой и благодаря поддержке наших болельщиков. Сейчас победа в Ла Лиге очень важна для нас, мы на правильном пути, нас ждет еще много трофеев», — цитирует Лапорту Marca.  

Матч 34-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» пройдет завтра, 14 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
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