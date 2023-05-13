Лапорта: «Барселона» на правильном пути»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о вероятном чемпионстве своей команды. Каталонский клуб может досрочно выиграть чемпионат Испании, если в 34-м туре одолеет «Эспаньол».

«Я надеюсь, что мы сможем стать чемпионами в предстоящем матче. Мы заслужили этот трофей своей работой и благодаря поддержке наших болельщиков. Сейчас победа в Ла Лиге очень важна для нас, мы на правильном пути, нас ждет еще много трофеев», — цитирует Лапорту Marca.

Матч 34-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» пройдет завтра, 14 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.