Хави определил две главные трансферные цели «Барселоны» на лето

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в первую очередь хочет видеть в команде двух футболистов. Речь идёт о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси и полузащитнике «Реал Сосьедада» Мартине Субименди. Последним Хави хочет заменить Серхио Бускетса, который в конце сезона уйдёт из «Барселоны» свободным агентом.

Журналист Ферран Мартинес подтверждает, что Месси и Субименди будут главными трансферными целями «Барселоны». Отметим, что Лионель будет доступен на правах свободного агента, но переход будет сложно оформить из-за финансовых проблем. Ситуация с Субименди куда сложнее: сам игрок не горит желанием уходить из своей команды, а «Реал Сосьедад» требует за него 70 миллионов евро.