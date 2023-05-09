Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Трансфер Обамеянга в «Барселону» может заблокировать переход Витора Роке

09 Мая 2023 • 09:54 Комментировать
Интернасьонал Порту Алегре
...
Атлетико Паранаэнсе
11.05 01:00

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке вряд ли перейдёт в «Барселону», если каталонский клуб летом вернёт Пьера-Эмерика Обамеянга из «Челси». Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, летом «Барселона» хочет заполучить нового нападающего. За Роке «Атлетико Паранаэнсе» требует сумму компенсации в районе 50 миллионов евро, которые «сине-гранатовые» пока не могут себе позволить. В то же время Обамеянг может быть доступен на рынке на правах свободного агента, если «Челси» согласится на расторжение контракта.

Обамеянг в этом сезоне забил всего один гол в чемпионате Англии. Габонец играл за «Барселону» во второй половине прошлой кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Атлетико Паранаэнсе Пьер-Эмерик Обамеянг Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕРНАСЬОНАЛ ПОРТУ АЛЕГРЕ АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
10:06 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Холанн очень важен для «Манчестер Сити»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Обамеянга в «Барселону» может заблокировать переход Витора Роке
09:49 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «На месте «Астон Виллы» я бы заплатил за Барнса 50 миллионов евро»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» будет требовать за Райса 135 миллионов евро
09:26 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ начал переговоры по трансферу Мане
09:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн высказался о новом тренере «Тоттенхэма»
08:53 · Англия. Премьер-лига
Джака может уйти из «Арсенала» в немецкий клуб
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
07:59 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «В игре с «Арсеналом» вы увидите настоящий «Брайтон»
07:23 · Англия. Премьер-лига
Лаллана помог Милнеру перейти в «Брайтон»
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» пропустил самый быстрый гол за историю участия в АПЛ
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» выиграл битву за выживание и практически отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип
08 Мая
23:36 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ побит абсолютный рекорд по голам за игровой день с тремя матчами
23:29 · Англия. Премьер-лига
Макнил: «Мы были прекрасны сегодня»
23:17 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» не может выиграть в понедельник в АПЛ с 1996 года
Все новости
Рекомендуем