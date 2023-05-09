Трансфер Обамеянга в «Барселону» может заблокировать переход Витора Роке

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке вряд ли перейдёт в «Барселону», если каталонский клуб летом вернёт Пьера-Эмерика Обамеянга из «Челси». Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, летом «Барселона» хочет заполучить нового нападающего. За Роке «Атлетико Паранаэнсе» требует сумму компенсации в районе 50 миллионов евро, которые «сине-гранатовые» пока не могут себе позволить. В то же время Обамеянг может быть доступен на рынке на правах свободного агента, если «Челси» согласится на расторжение контракта.

Обамеянг в этом сезоне забил всего один гол в чемпионате Англии. Габонец играл за «Барселону» во второй половине прошлой кампании.