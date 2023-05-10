Рафинья отреагировал на слухи о своём уходе из «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал слухи о том, что покинет каталонскую команду ближайшим летом. Напомним, бразильца ранее связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересован «Ньюкасл».

«Эти новости – фейк. Тот, кто распространил эти новости не обладает правильной информацией и не является профессионалом своего дела», – написал Рафинья в социальных сетях.

Рафинья лишь прошлым летом перебрался в «Барселону» из «Лидса». Ради бразильца каталонская команда до последнего участвовала в гонке с лондонским «Челси». Сумма трансфера Рафиньи в «Барселону» составила 58 миллионов евро.