Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья отреагировал на слухи о своём уходе из «Барселоны»

10 Мая 2023 • 10:04 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал слухи о том, что покинет каталонскую команду ближайшим летом. Напомним, бразильца ранее связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересован «Ньюкасл».

«Эти новости – фейк. Тот, кто распространил эти новости не обладает правильной информацией и не является профессионалом своего дела», – написал Рафинья в социальных сетях.

Рафинья лишь прошлым летом перебрался в «Барселону» из «Лидса». Ради бразильца каталонская команда до последнего участвовала в гонке с лондонским «Челси». Сумма трансфера Рафиньи в «Барселону» составила 58 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭСПАНЬОЛ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
11:44 · Испания. Ла Лига
Бускетс ещё перед началом сезона был настроен уйти из «Барселоны»
10:59 · Испания. Ла Лига
Уход Альбы из «Барселоны» становится всё более реальным
10:49 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса
10:45 · Англия. Премьер-лига
Названа новая трансферная цель «Арсенала»
10:04 · Испания. Ла Лига
Рафинья отреагировал на слухи о своём уходе из «Барселоны»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал» никогда не выходил в финал Лиги чемпионов после ничьи в первом домашнем полуфинале 4
07:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовится объявить об уходе важного игрока 1
05:26 · Испания. Ла Лига
Свое 40-летие Алвес встретил в тюрьме
05:03 · Германия. Бундеслига
Левандовски определился с тем, за кого болеть в Бундеслиге
04:16 · Испания. Ла Лига
«Он стал королём» - Райкаард нахваливает Хави
09 Мая
18:59 · Испания. Ла Лига
Бускетс сообщил команде, что уходит из «Барселоны» 1 слухи
17:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продлила контракт с вратарём, отступные – 400 миллионов евро официально
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может использовать двух игроков в сделке по Фелишу
16:04 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт сигнала от «Барселоны»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» составит конкуренцию «Реалу» в борьбе за Ольмо
Все новости
Рекомендуем