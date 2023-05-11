Серхио Рамос обратился к Бускетсу

Бывший лидер и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос обратился к Серхио Бускетсу – его бывшему партнёру по сборной Испании и принципиальному противнику в составе «Барселоны».

«Ты тот соперник, который делает каждый поединок благородным, верный партнёр по команде и футболист элитного уровня. Удачи на следующем этапе, крепко обнимаю, брат», - написал Рамос в социальных сетях, приложив фотографию Бускетса.

Напомним, на неделе 34-летний Бускетс окончательно решил вопрос со своей дальнейшей карьерой – он покинет «Барселону» по окончании текущего сезона. Хавбек является воспитанником «сине-гранатовых».

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