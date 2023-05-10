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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пау Торрес интересен «Барселоне»

10 Мая 2023 • 14:03 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетик Б
13.05 19:30

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». По информации от журналистки Элены Кондис, на утреннем собрании руководители «сине-гранатовых» обсуждали кандидатуру испанского центрбека, у которого летом будет оставаться год по контракту с «жёлтой субмариной».

«Вильярреал» будет требовать за Торреса в районе 30 миллионов евро, но «Барселона» надеется произвести обмен, включив в сделку полузащитника Нико Гонсалеса или Пабло Торре.

В трансфере Торреса также заинтересована «Астон Вилла», которую возглавляет бывший тренер «Вильярреала» Унаи Эмери.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Пау Торрес трансферы футбола - лето 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИК Б
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