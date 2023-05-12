«Барселона» предложила Дембеле контракт, рассчитанный до 2028 года

«Барселона» сделала контрактное предложение вингеру Усману Дембеле.

Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес неоднократно высказывался о важности француза, и клуб, как известно, поддерживает позицию рулевого, считая 25-летнего игрока незаменимым. Согласно сведениям журналиста Луиса Рохо, «Барселона» уже обратилась к Дембеле с конкретным предложением. Новый договор футболиста будет рассчитан до 2028 года, если переговоры завершатся успехом.

Действующее соглашение Усмана Дембеле с каталонцами истекает уже по окончании следующего сезона. В нынешней кампании вингер стал автором восьми голов и семи ассистов в 30 матчах.