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«Барселона» предложила Дембеле контракт, рассчитанный до 2028 года

12 Мая 2023 • 00:08 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
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14.05 22:00

«Барселона» сделала контрактное предложение вингеру Усману Дембеле.

Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес неоднократно высказывался о важности француза, и клуб, как известно, поддерживает позицию рулевого, считая 25-летнего игрока незаменимым. Согласно сведениям журналиста Луиса Рохо, «Барселона» уже обратилась к Дембеле с конкретным предложением. Новый договор футболиста будет рассчитан до 2028 года, если переговоры завершатся успехом.

Действующее соглашение Усмана Дембеле с каталонцами истекает уже по окончании следующего сезона. В нынешней кампании вингер стал автором восьми голов и семи ассистов в 30 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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