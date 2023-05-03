«Барселона» готова назначить Деку новым спортивным директором

Бывший футболист «Барселоны» Деку может занять должность спортивного директора клуба.

Как недавно стало известно, Матеу Алемани решил сменить каталонский клуб на английскую «Астон Виллу». По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, «Барселона» рассматривает Деку в качестве кандидата на освободившийся пост спортивного директора. Знаменитый экс-полузащитник находится в отличных отношениях с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой. Назначение весьма вероятно, однако в настоящий момент договорённость не достигнута.

Напомним, что Деку принял активное участие в трансфере Рафиньи Диаса из «Лидса» в «Барселону», который состоялся прошлым летом.