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«Барселона» не видит в Гюндогане замену Бускетсу, немец будет играть выше

11 Мая 2023 • 11:28 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
13.05 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не рассматривается руководством «Барселоны» в качестве замены Серхио Бускетсу, который покинет команды на правах свободного агента. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, руководство хочет взять немца на другую позицию. Илкай по замыслам главного тренера Хави Эрнандеса будет располагаться выше в полузащите, а не на позиции опорного хавбека.

Вместо Бускетса «Барселона» хочет приобрести Софьяна Амрабата из «Фиорентины». У каталонского клуба также есть вариант с Рубеном Невешом из «Вулверхэмптона», но португальский полузащитник не устраивает главного тренера Хави Эрнандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Серхио Бускетс Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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