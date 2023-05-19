Араухо и Педри получили повреждения

«Барселона» официально заявила, что Рональд Араухо и Педри не смогут принять участие в ближайших матчах из-за повреждений. Ожидается, что дата их появления на поле будет зависеть от эффективности восстановления.

Рональд Араухо, защитник «Барселоны», столкнулся с проблемой в правой икре, в то время как Педри, полузащитник команды, испытывает сложности с правым бедром.

Оба футболиста принимали участие в предыдущем чемпионском поединке против «Эспаньола» (4:2). Педри провел на поле 89 минут и отметился результативной передачей. Араухо покинул газон на 63-й минуте встречи.