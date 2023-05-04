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Бускетс ещё не определился со своим будущим в «Барселоне» – он ждёт известий о возвращении Месси

04 Мая 2023 • 00:10 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
14.05 22:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пока не принял окончательного решения относительно своего дальнейшего пребывания в клубе.

Капитан «сине-гранатовых», как сообщалось ранее, уже согласился продлить истекающий контракт. По информации Sport, ситуация обстоит несколько сложнее: Бускетс ещё не принял финального решения – он ждёт, когда определится судьба возвращения в клуб Лионеля Месси. Аргентинец должен покинуть «ПСЖ» по окончании сезона, однако «Барселоне» будет трудно провернуть его подписание из-за финансовых проблем.

Серхио Бускетс выступает за «Барселону» с 2007 года. В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс
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