Бускетс ещё не определился со своим будущим в «Барселоне» – он ждёт известий о возвращении Месси

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пока не принял окончательного решения относительно своего дальнейшего пребывания в клубе.

Капитан «сине-гранатовых», как сообщалось ранее, уже согласился продлить истекающий контракт. По информации Sport, ситуация обстоит несколько сложнее: Бускетс ещё не принял финального решения – он ждёт, когда определится судьба возвращения в клуб Лионеля Месси. Аргентинец должен покинуть «ПСЖ» по окончании сезона, однако «Барселоне» будет трудно провернуть его подписание из-за финансовых проблем.

Серхио Бускетс выступает за «Барселону» с 2007 года. В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах.