Лапорта – о чемпионстве «Барселоны»: «Хави вернул нам менталитет победителей»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о чемпионстве команды.

Коллектив Хави Эрнандеса стал недосягаемым для преследователей, обыграв «Эспаньол» во встрече 34-го тура Ла Лиги. Отрыв от мадридского «Реала» составляет 14 очков при четырёх матчах до завершения сезона.

«Это историческая победа, – делится впечатлениями Лапорта, цитируемый испанскими СМИ. – Этот сезон надолго останется в нашей памяти, ведь он принёс нам первый чемпионский титул в новую эру «Барселоны». Под руководством Хави у команды вновь выработался менталитет победителей», – восхищается глава клуба.