«Барселона» нашла замену Алемани в «Порту»

Каталонская «Барселона» нашла очередного кандидата на замену своему спортивному директору Матеу Алемани, который начиная с лета будет работать в английской «Астон Вилле». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» положили глаз на спортивного директора «Порту» Витора Байю.

Португалец ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста. С 1996 по 1999 год Витор был голкипером «сине-гранатовых» и успел выиграть с командой 5 трофеев на внутренней арене.

По информации источника, Байя сделал «Порту» финансово стабильной командой, что в данный момент впечатляет руководство «Барселоны». Ещё одним кандидатом на пост спортивного директора является Деку, который в качестве футболиста тоже успел поиграть как за «Барселону», так и за «Порту».