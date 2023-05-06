Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья интересен трём клубам из АПЛ

06 Мая 2023 • 12:35 Комментировать
Борнмут
...
Челси
1 3.50 X 3.50 2 2.10
Через 2 ч. 43 мин.

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас интересен трём клубам из Английской премьер-лиги. По информации от Sport, за футболистом активно следят «Ньюкасл», «Челси» и «Арсенал». Игрок не против сменить клубную прописку ближайшим летом, а «Барселона» будет готова продать бразильца за сумму в районе 70-80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов удовлетворить требования «сине-гранатовых».

Напомним, «Арсенал» и «Челси» хотели купить Рафинью прошлым летом, но бразилец решил выбрать вариант с каталонской «Барселоной». Вингер теперь готов вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Лидса».

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Барселона Арсенал Лондон Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.05.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Видео
06.05.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Эвертон Эвертон
Видео
06.05.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Лидс
1.18 8.00 14.00
Видео
06.05.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.64 4.20 5.20
Видео
06.05.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Челси Челси
5.00 3.95 1.71
Видео
06.05.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Саутгемптон Саутгемптон
Видео
06.05.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Астон Вилла Астон Вилла
2.50 3.35 2.95
Видео
06.05.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Лестер
Видео
06.05.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
Видео
06.05.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
1.44 5.20 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
13:55 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Лэмпард и Скоулз даже не близко к Джеррарду»
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Клянусь, я не мог бы быть таким»: Грилиш высказался о Холанне
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» обратился к «Барселоне» за Кесси, игрока будут готовы отпустить за 25 миллионов евро
12:35 · Англия. Премьер-лига
Рафинья интересен трём клубам из АПЛ
12:30 · Англия. Премьер-лига
Лапорт: «Манчестер Сити» значит для меня всё, ведь в своей карьере я играл всего за два клуба»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето
11:48 · Англия. Премьер-лига
Виллиан: «Больше никогда не вернусь в Бразилию, чтобы играть там в футбол»
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Макаллистера
11:31 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «На следующем месте не хочу быть временным тренером»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Уверен, что летние новички помогут нам в следующем сезоне»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс: «С «Манчестер Сити» я бы тоже претендовал на требл»
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в гонке за Коло-Муани
10:29 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Скорее всего, Бадьяшиль выйдет в старте на матч с «Борнмутом»
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» назвал минимальный ценник Райса - сумма больше 100 млн евро
10:06 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Если «Манчестер Сити» почуял кровь, эту команду уже не остановить»
Все новости
Рекомендуем