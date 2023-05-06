Рафинья интересен трём клубам из АПЛ

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас интересен трём клубам из Английской премьер-лиги. По информации от Sport, за футболистом активно следят «Ньюкасл», «Челси» и «Арсенал». Игрок не против сменить клубную прописку ближайшим летом, а «Барселона» будет готова продать бразильца за сумму в районе 70-80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов удовлетворить требования «сине-гранатовых».

Напомним, «Арсенал» и «Челси» хотели купить Рафинью прошлым летом, но бразилец решил выбрать вариант с каталонской «Барселоной». Вингер теперь готов вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Лидса».