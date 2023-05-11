Субименди признался, что хотел бы выступать за одну команду с Месси

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди подогрел слухи о возможном переходе в «Барселону».

24-летний опорный хавбек давно видится каталонскому гранду преемником Серхио Бускетса, и теперь, когда скорый уход ветерана подтверждён, сведения о возможном трансфере Субименди в «Барселону» вновь распространились в СМИ. Сам лидер «Сосьедада», рассказывая о себе в интервью Post United, назвал своим кумиром именно Бускетса, а также признался, что очень хотел бы выступать за одну команду с Лионелем Месси, над возвращением которого сейчас активно работают в «Барселоне».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мартина Субименди в 40 млн евро.