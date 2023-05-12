«Барселона» надеется, что ей удастся подписать Гюндогана без финансовых последствий

Каталонская «Барселона» продолжает попытки подписать полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Как сообщает инсайдер Альберт Надаль, в стане «сине-гранатовых» надеются, что игрока смогут заполучить без последствий со стороны финансового фэйр-плея. Это будет сложно сделать, ведь Илкай – не единственная цель клуба на летнее трансферное окно.

Гюндоган может перейти в «Барселону» свободным агентом, что упрощает задачу руководства. Немцу будут готовы предложить контракт сроком на 2-3 года, но футболист будет получать меньше денег, чем в «Манчестер Сити». Сам игрок пока не принял окончательного решения по будущему.