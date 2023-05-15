Лапорта ответил на вопрос о возвращении Месси после чемпионства «Барселоны»

Президента «Барселоны» Жоана Лапорту снова спросили о возвращении Лионеля Месси.

35-летний аргентинец, чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает через полтора месяца, пока не определился со своим будущим. Звёздный нападающий может вернуться в «Барселону», но также имеет более выгодные с финансовой точки зрения варианты продолжения карьеры – например, переход в саудовский «Аль-Хиляль».

«Мы сделаем всё возможное для его подписания», – цитируют испанские СМИ Лапорту, ответившего на вопрос о возможном возвращении Месси грядущим летом.

В воскресенье «Барселона» гарантировала себе первый с момента ухода Лионеля Месси титул чемпиона Ла Лиги.