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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из Саудовской Аравии пообещал Месси подписать Альбу, Бускетса и Суареса

05 Мая 2023 • 14:22 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
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07.05 21:45

Следующим клубом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с 80% вероятностью будет каталонская «Барселона». Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Тем не менее, источник также добавляет, что клуб из Саудовской Аравии настойчиво предлагает Месси выгодный контракт. Более того, Лионелю пообещали приобрести в партнёры Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса. Все эти футболисты тесно между собой дружат и были бы рады воссоединиться.

Месси пока не дал согласия на переезд в Саудовскую Аравию, так как приоритетом для него является возвращение в «Барселону». Ещё неизвестно, сможет ли каталонский клуб позволить себе возвращение Лионеля на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Луис Суарес Серхио Бускетс Жорди Альба
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