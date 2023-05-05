Клуб из Саудовской Аравии пообещал Месси подписать Альбу, Бускетса и Суареса

Следующим клубом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с 80% вероятностью будет каталонская «Барселона». Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Тем не менее, источник также добавляет, что клуб из Саудовской Аравии настойчиво предлагает Месси выгодный контракт. Более того, Лионелю пообещали приобрести в партнёры Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса. Все эти футболисты тесно между собой дружат и были бы рады воссоединиться.

Месси пока не дал согласия на переезд в Саудовскую Аравию, так как приоритетом для него является возвращение в «Барселону». Ещё неизвестно, сможет ли каталонский клуб позволить себе возвращение Лионеля на правах свободного агента.