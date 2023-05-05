«Барселона» хочет подписать Ольмо в 2024 году на правах свободного агента

Каталонская «Барселона» пока не спешит возвращать из «РБ Лейпцига» своего воспитанника Дани Ольмо. По информации от Mundo Deportivo, руководство намерено подождать до лета 2024 года, когда у полузащитника закончится контракт с немецкой командой.

«Барселона» действительно заинтересована в Ольмо, но не может себе позволить заплатить сумму компенсации «РБ Лейпцигу» ближайшим летом, особенно на фоне потребности усилить более проблемные позиции.

Ранее сообщалось, что Ольмо также интересен мадридскому «Реалу». Дани уже дал понять «РБ Лейпцигу», что не собирается продлевать свой контракт.