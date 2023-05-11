«Барселона» продлит контракт с Дембеле

«Барселона» хочет продлить трудовое соглашение с нападающим Усманом Дембеле.

По сведениям Sport.es, каталонский клуб намерен продлить контракт с 25-летним французом до 2027 года, стороны уже провели предварительные переговоры. Источник сообщает, что сам футболист хочет остаться в «Барселоне». Отмечается, что «сине-гранатовые» планируют закрыть этот вопрос до 1 июля.

Источник утверждает, что наставник «Барселоны» Хави Эрнандес считает Дембеле ключевым футболистом команды наравне с форвардом Робертом Левандовски, и если верить информации, то тренер готов гарантировать французу место в основе.

В этом сезоне Дембеле провел 30 матчей во всех турнирах, стал автором восьми голов и отдал семь ассистов. Действующий контракт вингера с «Барселоной» истекает летом 2024 года.