Бальде впервые забил и ассистировал в одном матче за «Барселону»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде проводит уникальный для себя матч.

В сегодняшнем матче Ла Лиги против «Эспаньола» 19-летний футболист отдал результативную передачу на Роберта Левандовски, а спустя девять минут сумел отличиться самостоятельно. По данным Opta, Бальде впервые в карьере удалось оформить гол и ассист в одном матче за «Барселону». Всего в активе юного латераля 48 поединков в составе «сине-гранатовых» во всех соревнованиях.

Текстовая онлайн-трансляция дерби «Эспаньола» против «Барселоны» представлена на сайте LiveResult.ru. Команда Хави Эрнандеса досрочно завоюет чемпионский титул, если удержит победный счёт.