Спортивный директор «Оренбурга»: «Главное, что мы обыграли «Спартак» благодаря своей игре»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, как в команде восприняли победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Андреев отметил, что все были очень рады обыграть «Спартак», так как «Оренбургу» удалось навязать «красно-белым» свою игру и добиться с её помощью положительного результата.

«Главное, что мы обыграли «Спартак» благодаря своей игре, показали отличный футбол. Обыграть «Спартак» — это хорошо, но сделать это можно по-разному. Сейчас нам главное идти от игры к игре, не думаем о месте в таблице», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Спортивный директор также допустил, что «Оренбургу» по силам взобраться в пятёрку лидеров РПЛ. После 20 туров российского чемпионата команда Марцела Лички расположилась на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 31 очко.