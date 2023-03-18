Бушманов: «Переход Писарского в «Крылья» прошёл для «Оренбурга» незаметно»

Российский тренер Евгений Бушманов заявил, что «Оренбург» Марцела Лички практически не почувствовал на себе уход лучшего бомбардира команды Владимира Писарского в самарские «Крылья Советов».

«Переход Писарского в «Крылья Советов» прошел для «Оренбурга» незаметно. В команде хорошо играют и другие футболисты, они выглядят не хуже, победы есть. «Оренбург» играет в хороший футбол», - рассказал Бушманов Metaratings.

Матч «Оренбург» - «Спартак» станет первым в 20 туре РПЛ, который стартует сегодня днём.

Напомним, что в туре прошлом коллектив с Южного Урала сенсационно разгромил «Сочи» в гостях – 4:0.