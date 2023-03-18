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Бушманов: «Переход Писарского в «Крылья» прошёл для «Оренбурга» незаметно»

18 Марта 2023 • 08:03 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
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Через 3 ч. 25 мин.

Российский тренер Евгений Бушманов заявил, что «Оренбург» Марцела Лички практически не почувствовал на себе уход лучшего бомбардира команды Владимира Писарского в самарские «Крылья Советов».

«Переход Писарского в «Крылья Советов» прошел для «Оренбурга» незаметно. В команде хорошо играют и другие футболисты, они выглядят не хуже, победы есть. «Оренбург» играет в хороший футбол», - рассказал Бушманов Metaratings.

Матч «Оренбург» - «Спартак» станет первым в 20 туре РПЛ, который стартует сегодня днём.

Напомним, что в туре прошлом коллектив с Южного Урала сенсационно разгромил «Сочи» в гостях – 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Оренбург Владимир Писарский
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ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
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