Агент Кейта Бальде: «Он ждёт своего шанса и уважает выбор тренера»

Агент форварда московского «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло заявил, что его клиент спокойно относится к тому, что перестал играть за команду.

«У него нет конфликтов с тренером, его выбор он уважает. И очень ждёт, когда ему доверят место в составе», - цитирует агента портал Metaratings.

Напомним, что Бальде появился на поле в кубковых матчах «красно-белых», которые московский клуб провёл в конце февраля против «Локомотива», однако в матчах РПЛ против «Урала» (2:2) и «Факела» (3:2) Бальде так и не вышел на игру.

На данный момент у сенегальца нет голов и ассистов в матчах за «Спартак», так как всю первую половину сезона он был дисквалифицирован из-за нарушений антидопинговых правил.