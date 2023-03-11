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Агент Кейта Бальде: «Он ждёт своего шанса и уважает выбор тренера»

11 Марта 2023 • 21:33 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Агент форварда московского «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло заявил, что его клиент спокойно относится к тому, что перестал играть за команду.

«У него нет конфликтов с тренером, его выбор он уважает. И очень ждёт, когда ему доверят место в составе», - цитирует агента портал Metaratings.

Напомним, что Бальде появился на поле в кубковых матчах «красно-белых», которые московский клуб провёл в конце февраля против «Локомотива», однако в матчах РПЛ против «Урала» (2:2) и «Факела» (3:2) Бальде так и не вышел на игру.

На данный момент у сенегальца нет голов и ассистов в матчах за «Спартак», так как всю первую половину сезона он был дисквалифицирован из-за нарушений антидопинговых правил.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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