Обухов – о возвращении в футбол после дисквалификации: «Это счастье»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов рад тому, что снова может выступать в качестве футболиста на профессиональном уровне. Вчера он впервые за долгое время вышел на футбольное поле в составе своего клуба.

«Когда знаешь, что всё закончилось и не нужно больше волноваться из‑за этой истории, то ты можешь концентрироваться только на игре — это счастье. Я появился на поле лишь на 15 минут, игра была на удержание счёта, но главное – мы победили», - цитирует Обухова «Матч ТВ».

Напомним, что Владимир Обухов отбывал дисквалификацию ФИФА из-за нарушения антидопинговых правил до конца прошлого года.

Ранее «Оренбург» в пятничном матче сенсационно разгромил «Сочи» Курбана Бердыева на его же поле – 4:0.