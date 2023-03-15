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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна причина, по которой Бальде не играет за «Спартак» эксклюзив

15 Марта 2023 • 09:22 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не выпускает на поле нападающего команды Кейта Бальде по причине не самой лучшей физической формы футболиста. Никакого конфликта между наставником и сенегальцем нет. Воспитательные меры к Бальде также не применялись. 

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» прошлым летом из «Кальяри», однако с тех пор успел провести за «красно-белых» всего три игры, так как по ходу первой части нынешнего сезона футболист отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Отметим, что в первом матче 1/2 финала Кубка России против «Урала» (1:1)  28-летний Бальде на поле так и не вышел.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Гильермо Абаскаль
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ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
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