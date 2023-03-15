Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не выпускает на поле нападающего команды Кейта Бальде по причине не самой лучшей физической формы футболиста. Никакого конфликта между наставником и сенегальцем нет. Воспитательные меры к Бальде также не применялись.

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» прошлым летом из «Кальяри», однако с тех пор успел провести за «красно-белых» всего три игры, так как по ходу первой части нынешнего сезона футболист отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Отметим, что в первом матче 1/2 финала Кубка России против «Урала» (1:1) 28-летний Бальде на поле так и не вышел.