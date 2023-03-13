Слуцкий высказался о текущей ситуации в таблице РПЛ

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, находящий в настоящий момент без команды, прокомментировал текущую ситуацию в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что после 19 туров чемпионат России возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на восемь очков.

«Восемь очков между «Зенитом» и «Спартаком» — солидная разница. Отыгрывается всё, при условии, что «Зенит» будет терять очки. Думаю, будет напряжённая борьба за места с третьего по 10-е, мы видим плотную группу», — сказал Слуцкий в эфире на Первом канале.

Также специалист отметил, что интересная ситуация разворачивается и внизу турнирной таблицы, где «Химки», «Факел», «Пари НН», «Локомотив» и «Крылья Советов» будут бороться за то, чтобы не оказаться в зоне вылета по итогам сезона.

Напомним, последним местом работы Слуцкого на сегодняшний день остаётся «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее специалист также возглавлял ЦСКА, «Москву», «Крылья Советов» и сборную России.