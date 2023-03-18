​«Спартак» потерял Джикию из-за травмы - защитник рискует не поехать в сборную России

В субботу «Спартак» проводит гостевой матч чемпионата России против «Оренбурга». Минут за пятнадцать до конца основного времени поединка травму получил капитан московской команды – Георгий Джикия. Гильермо Абаскалю пришлось менять опытного защитника и выпускать форварда Кейта Бальде, ведь «красно-белые» проигрывали (замена произошла при счёте 2:0 в пользу «Оренбурга»).

Теперь медикам предстоит определить степень травмы Георгия Джикии. Не исключено, что защитник не сможет выступить за сборную России в ближайших товарищеских матчах.

Следить за концовкой матча между «Оренбургом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.