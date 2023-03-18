В 20-м туре РПЛ «Оренбург» принимает «Спартак» и в середине первого тайма ведёт со счётом 2:0. Сначала обрезка Антона Зиньковского у центральной линии поля привела к стремительной двухходовке соперника и несильному, но точному удару Юрия Ковалёва. Спустя шесть минут Брайан Мансилья слева проник в штрафную, не обращая внимания на сопротивление со стороны защитника, и прострелил на линию вратарской, где Дмитрий Воробьёв эффектно пяткой переправил мяч в цель.

Все голы этого матча представлены в видеоформате.