​Тихонов: «Чемпионская гонка закончилась»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на результат команды Гильермо Абаскаля. В субботу «красно-белые» проиграли в гостях у «Оренбурга» со счётом 0:2. Теперь отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» может вырасти (сейчас оно измеряется 8 очками).

«Думаю, что чемпионская гонка закончилась», - сказал Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

«Если ничего экстраординарного не случится с «Зенитом», думаю, его можно досрочно поздравлять с чемпионством», - добавил известный в прошлом футболист.

Чтобы увеличить отрыв от «Спартака», «Зениту» в воскресенье нужно набирать очки в гостевом матче против ЦСКА.