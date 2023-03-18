Бушманов: «В матче «Оренбурга» и «Спартака» будет много голов»

Известный российский тренер Евгений Бушманов считает, что грядущая игра между «Оренбургом» и «Спартаком» в чемпионате России окажется результативной.

«Думаю, что в этой игре команды забьют не один мяч. Возможно, в ворота обеих команд влетит по несколько мячей. Уже читал, что поле будет полито, а это важно для искусственного поля, мяч будет быстрее двигаться. Плюс обе команды атакующие», - заявил Бушманов Metaratings.

Напомним, что «Оренбург» и «Спартак» сыграют в 20 туре РПЛ первыми. Матч стартует в 12:00 по московскому времени.

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