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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «В матче «Оренбурга» и «Спартака» будет много голов»

18 Марта 2023 • 08:27 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.65 X 4.05 2 1.90
Через 3 ч. 19 мин.

Известный российский тренер Евгений Бушманов считает, что грядущая игра между «Оренбургом» и «Спартаком» в чемпионате России окажется результативной.

«Думаю, что в этой игре команды забьют не один мяч. Возможно, в ворота обеих команд влетит по несколько мячей. Уже читал, что поле будет полито, а это важно для искусственного поля, мяч будет быстрее двигаться. Плюс обе команды атакующие», - заявил Бушманов Metaratings.

Напомним, что «Оренбург» и «Спартак» сыграют в 20 туре РПЛ первыми. Матч стартует в 12:00 по московскому времени.

Не пропустите текстовую трансляцию встречи, которую как всегда проведёт портал Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Оренбург
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ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
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