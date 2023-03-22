Президент «Оренбурга» подтвердил, что клуб стимулирует болельщиков приобретать Fan ID

«Оренбург» объявил об акции, билеты на домашние матчи клуба будут продаваться по десять рублей - но лишь для тех, кто обзавелся идентификатором Fan ID. Как считает президент «Оренбурга» Василий Еремякин, подобные меры должны простимулировать болельщиков активнее регистрироваться для получения Fan ID.

- Что из этого получится, пока сами не знаем. До 1 апреля продержим акцию, дальше будем смотреть по обстоятельствам. Долго совещались по этой теме, были разные варианты. Решили пойти именно таким путем, - цитирует слова Еремякина Sport24.

Напомним, что клуб занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.