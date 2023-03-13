Бушманов назвал Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов выразил мнение, что нидерландский нападающий Квинси Промес является лучшим легионером в истории московского клуба.

«Он уже стал своим в России. Квинси уже много лет играет за «Спартак», пусть и дальше играет в команде. У него отличные показатели, он своей игрой приносит пользу команде», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провёл за «красно-белых» 27 матчей, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Цвета московского клуба нидерландец защищает с 2021 года. Также вингер выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год.