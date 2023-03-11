Вера стал первым игроком в истории «Оренбурга» с пятью ассистами за сезон

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера стал первым игроком в истории этого клуба, который достиг отметки в пять голевых передач за сезон в РПЛ. Об этом сообщает портал футбольной статистики Opta. До этого клубный рекорд составлял четыре ассиста в сезоне.

Напомним, в пятницу вечером «Оренбург» Марцела Лички нанёс «Сочи» на выезде сокрушительное поражение в рамках РПЛ – 0:4. Этим результатом Курбан Бердыев повторил своё самое крупное тренерское поражение в истории. Вера в минувшей игре отличился ассистом.

После победы «Оренбург» вернулся на седьмое место в РПЛ, набрав 28 очков. Следующая игра в чемпионате России – дома против «Спартака».