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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абрамов - о гражданстве Промеса: «Он забил немало голов в чемпионате России, но кому от этого польза кроме болельщиков «Спартака» эксклюзив

14 Марта 2023 • 15:35 Комментировать (2)
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Бывший футболист «Торпедо» Валерий Абрамов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о запланированной натурализации атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

- Я не совсем понимаю, что такое «обладание высокими достижениями в области спорта» и как дают за это российское гражданство? Точнее, я не понимаю критерий отбора. Например, как определить высокое это достижение или нет? И что считать достижениями? Да, Промес забил немало голов за «Спартак» в чемпионате России. Но кому от этого польза кроме болельщиков «Спартака» и условного владельца или президента «Спартака»? Да и разве это такое большое достижение в контексте российского спорта - забивать голы в РПЛ? Как по мне, если и давать гражданство, то только в том случае, если человек принес пользу в каких-то международных матчах, турнирах, соревнованиях.

Напомним, что Промес может получить российское гражданство. Несколько дней назад были натурализованы лидеры «Зенита» Малком и Клаудиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Абрамов Квинси Промес
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Комментарии (2)
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One Live
14 Марта 2023 в 16:01
Натурализовали столько уже бразильцев, которые двух слов на русском сказать не могут,а вонь в интернете идет только по поводу Промеса!
Volond
14 Марта 2023 в 15:58
Ну Малком и Клауд явно пользу принесли огромную
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