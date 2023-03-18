Абаскаль: «Действительно, соперник серьезный, особенно на своем поле»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Чем может быть опасен для «Спартака» «Оренбург», насколько вы изучили уральскую команду?

- «Оренбург» - это команда, которая с самого начала сезона показывает то, что она может быть опасна с любым соперником. Конечно, мы ее изучили и постараемся минимизировать ее сильные стороны и показать наш лучший футбол. Для нас будет важно держать высокий уровень концентрации, потому что действительно, соперник серьезный, особенно на своем поле.

- Восемь человек из состава «Спартака» вызваны в сборную. Будет ли это дополнительной мотивацией для ваших игроков?

- Да, конечно, футболистов вызывают в сборную. В целом это нормально, но для нас, конечно, такое большое количество футболистов, и для нас, и для них самих очень большое событие, это очень приятно. Значит, мы на правильном пути. Нам нужно продолжать делать эту работу. А для ребят это дополнительная мотивация и возможность защищать цвета своей родной страны.