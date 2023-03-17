Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему форвард Кейта Бальде не попадает в стартовый состав «красно-белых».

«Там всё в порядке, в «Спартаке» большая конкуренция, и это хорошо, что иностранец сидит на лавке. Значит, ему надо готовиться, а он думал, что приехал сюда и будет сразу играть в составе. Наши ребята очень хорошо выглядят и не дают ему играть. А тренер поступает объективно, независим ни от каких трансферных целей. Считаю, что Абаскаль правильно поступает, кто сильнее – тот и должен играть», — сказал Гладилин.

28-летний Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. За это время футболист сыграл за команду всего лишь три матча.