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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ковтун: «Фигу финтил так, что с ума сойти можно было»

16 Марта 2023 • 15:16 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
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18.03 12:00

Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о самых неудобных нападающих, с которыми ему приходилось встречаться на поле.

Ковтун выделил Тьерри Анри и Нванкво Кану («Арсенал»), Андерсона («Лион»), Карстена Янкера и Хасана Салихамиджича («Бавария»). Но отдельно защитник отметил бывшего игрока «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиша Фигу.

«Фигу финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном «один в один». Приходилось выкручиваться», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

Напомним, что в составе «Спартака» Ковтун трижды выигрывал чемпионат России. За сборную России защитник провёл 51 матч и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Луиш Фигу Нванкво Кану Юрий Ковтун Хасан Салихамиджич Тьерри Анри Карстен Янкер
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