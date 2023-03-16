Ковтун: «Фигу финтил так, что с ума сойти можно было»

Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о самых неудобных нападающих, с которыми ему приходилось встречаться на поле.

Ковтун выделил Тьерри Анри и Нванкво Кану («Арсенал»), Андерсона («Лион»), Карстена Янкера и Хасана Салихамиджича («Бавария»). Но отдельно защитник отметил бывшего игрока «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиша Фигу.

«Фигу финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном «один в один». Приходилось выкручиваться», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

Напомним, что в составе «Спартака» Ковтун трижды выигрывал чемпионат России. За сборную России защитник провёл 51 матч и забил два гола.