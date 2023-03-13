Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Игра «Спартака» сейчас не такая убедительная, как была зимой»

13 Марта 2023 • 15:08 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
18.03 12:00

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру «красно-белых» в весенней части нынешнего сезона.

Напомним, в 18-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а в 19-м обыграл «Факел» (3:2). По мнению Червиченко, с такой игрой московской команде будет непросто сократить отставание от лидера чемпионата России «Зенита». В настоящий момент отрыв петербуржцев от «Спартака» в турнирной таблице составляет восемь очков.

«Игра «Спартака» сейчас не такая убедительная, как была зимой. «Факел» аутсайдер у нас, и «Спартак» так побеждает... Я бы сказал, что пока не видно, за счёт чего спартаковцы могли бы сократить отрыв», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведёт 18 марта против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Пари НН» рассказал, какой Месси в жизни
16:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Милане» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну
15:55 · Россия. Премьер-лига
Бушманов назвал Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Гаранин рассказал, почему ему не удалось возглавить «Пари НН»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Игра «Спартака» сейчас не такая убедительная, как была зимой»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «Журналисты раздули тему Дзюбы»
14:26 · Россия. Премьер-лига
​Сперцян может сменить «Краснодар» на топ-клуб Серии А
14:19 · Россия. Премьер-лига
Реакция Юрана на новость об участии сборной России в турнире в Азии
14:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Баньяк — о Роналдиньо: «Каждый раз это магия и улыбка»
14:08 · Россия. Премьер-лига
​Уткин иронично высказался о 207 зрителях на матче «Торпедо» - «Урал»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о самочувствии Ранджеловича
13:46 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о победе «Зенита» над «Химками»: «Яркий пример того, как нельзя бросать играть»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о матче «Зенит» - «Химки»: «Думал, интрига в РПЛ возвращается, но до этого далеко»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» ответил на вопрос, покинет ли команду Бикфалви
13:19 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил потенциал новичка «Зенита» Ренана
Все новости
Рекомендуем