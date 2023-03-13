Червиченко: «Игра «Спартака» сейчас не такая убедительная, как была зимой»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру «красно-белых» в весенней части нынешнего сезона.

Напомним, в 18-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), а в 19-м обыграл «Факел» (3:2). По мнению Червиченко, с такой игрой московской команде будет непросто сократить отставание от лидера чемпионата России «Зенита». В настоящий момент отрыв петербуржцев от «Спартака» в турнирной таблице составляет восемь очков.

«Игра «Спартака» сейчас не такая убедительная, как была зимой. «Факел» аутсайдер у нас, и «Спартак» так побеждает... Я бы сказал, что пока не видно, за счёт чего спартаковцы могли бы сократить отрыв», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведёт 18 марта против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.