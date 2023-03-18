Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из-за кого «Спартак» всухую проиграл «Оренбургу» и практически короновал «Зенит»

18 Марта 2023 • 14:22 Комментировать (1)
Оренбург
2:0
Спартак Москва
окончен

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Давненько у «Спартака» не было поражений в РПЛ, тем более, таких безоговорочных. Всухую уступили «красно-белые», что вообще всего второй раз с ними происходит в этом чемпионате, ещё и проиграли по всем важным статистическим показателям. Сегодня «Оренбург» был действительно сильнее, острее, качественнее. Даже «Зенит», получивший небывалый бонус в чемпионской гонке, не обыгрывал «Спартак» так уверенно. Давайте же немного пройдёмся по персоналиям и поймём, кто же допустил такой разнос.

Статистика матча: владение мячом – 34:66, удары по воротам – 21:15, в створ – 7:1, угловые – 4:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Оренбург2:0Спартак Москва
(1:0) Ковалёв Юрий17'  
(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич23'  
Сысуев Николай  90'Эктов АлександрПерес МатиасСиваков Михаил  39' 90' (Обухов Владимир ( 90') Стаматов МатеоБашич Иван 80' (Полуяхтов Владимир ( 80') Капленко КириллВера Лукас ГабриэльКовалёв Юрий 65' (Марин Джимми ( 65') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич  4' 80' (Оганесян Степан ( 80') Мансилья Брайан Эсекиэль 90' (Хотулёв Данила ( 90')
Запасные: Гошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейАкоста ДиегоКапустянский Данил
Селихов АлександрТавареш ТомашМаслов Павел 59' (Николсон Шамар ( 59') Джикия Георгий 76' (Бальде Диао Кейта ( 76') Денисов Даниил 46' (Хлусевич Даниил ( 46') Пруцев Данил 46' (Мартинс Кристофер ( 46') Литвинов Руслан  55'Зобнин РоманЗиньковский Антон  36' 59' (Дуарте Алексис ( 59') Соболев Александр Сергеевич  45'Промес Квинси
Запасные: Классен ЛеонМозес ВикторВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрИгнатов МихаилЧернов Никита
18 марта. Стадион "Газовик".

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Пропустил дважды, команда проиграла, но голкипер отрицательной оценки не заслужил. Сейвов у Александра набралось больше (пять), чего стоят только два суперспасения, когда потащил «мёртвый» мяч от Мансильи и не позволил Ковалёву реализовать чистый выход один на один. Александр спас «Спартак» от разгрома.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. После рестарта сезона центр обороны «Спартака» напоминает проходной двор в каждом матче, но сегодня «Оренбург» прорывался даже легче обычного. Без проблем атаки проходили через центр, а Джикия не успевал ни за Марином, ни за Ковалёвым, ни за Мансильей.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 3,5. Ещё хуже сыграл его коллега по центру обороны, которого Абаскаль вытерпел только 59 минут. Легко завершал Воробьёв из-под Маслова, Ковалёв убегал на Селихова, вообще не встречая сопротивления. А Маслов регулярно терял позицию и ни одного отбора не сделал.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 6,0. Среди всего этого безобразия неплохо смотрелся фланг Тавареша. Томаш выиграл борьбу 7 раз из 8, заставив Ковалёва смещаться в центр – на фланге Юрию разбежаться не давали. Сам Тавареш тоже неплохо подключался к атакам, сделав два острых кросса.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о. Всего тайм доверил Абаскаль Денисову, совсем не вдохновившись его борьбой с Мансильей. Даниил был просто растоптан, а «Оренбург» тогда оформил второй гол.

Реклама


ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. Просадка центральной зоны лежит ещё и на Литвинове. В оборонительных действиях не преуспел – проиграл 8 единоборств из 12, получил жёлтую карточку, дважды Руслана прошли на дриблинге. Старался в развитие атак, но этого мало для опорного полузащитника.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. В паре с Таварешем работал на левом фланге, однако большую часть работы выполнял португалец. У Романа в активе лишь два отбора и один хороший навес, после которого возникла серия скидок и удар Литвинова.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 3,5. Ужасающим обрезом положил начало поражению «красно-белых». Хотел исправить ошибку, но в атаке вообще не преуспел, а в оборонительных действиях ещё и жёлтую карточку поймал. Замена напрашивалась ещё в перерыве, а ушёл Антон на 59-й минуте.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. Один из идейных вдохновителей финального штурма. Поддержал открывание Хлусевича отличной передачей, скинул мяч на Николсона, сам пробил в штангу. Не забил в итоге «Спартак», но для вероятного гола Соболев сделал больше всех.

КВИНСИ ПРОМЕС – 5,5. А вот от Промеса в таких матчах ожидаешь больше. Квинси не провалил игру, но обострял необычно мало. Инициативу на себя не брал, борьбу проигрывал (3 раза из трёх), выполнил только две острые передачи в развитие атаки.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Неплохо вошёл в игру, стабилизировав ситуацию на правом фланге. Ещё и три очень острых кросса/прострела успел выполнить.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
atodasso
18 Марта 2023 в 14:35
Пpoгнозы на футбoл >> pro100stavka.ru
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
3.35 3.80 2.09
Видео
67 мин
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
0
0
2.65 3.60 2.65
Видео
18.03.23 в 16:30
Факел Факел
Сочи Сочи
3.15 3.55 2.28
Видео
18.03.23 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.23 3.65 3.15
Видео
19.03.23 в 14:00
Химки Химки
Ростов Ростов
3.85 3.65 1.98
Видео
19.03.23 в 16:30
Пари НН Пари НН
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.01 3.50 3.90
Видео
19.03.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
1.65 4.10 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
15:36 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Спартак» не использовал свои моменты»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко допускает, что «Спартак» не финиширует в топ-5 РПЛ
15:26 · Кубок России
​Опубликовано расписание матчей Кубка России
15:25 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Худший матч в сезоне»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Оренбурга» вспомнил, как его просили подстроить результат матча
15:14 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Спартак» должен был проиграть 0:5»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал причины поражения «Спартака» от «Оренбурга» 1
15:07 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Мы показали свою скорость»
15:07 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль не считает матч с «Оренбургом» своим худшим в «Спартаке»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» переиграл «Спартак» - видео видео
14:54 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль высказался после поражения «Спартака»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Рианчо — о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «Не могу назвать этот результат позорным»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» впервые с августа не забил в матче чемпионата России
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
14:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «О какой конкуренции с «Зенитом» говорили игроки «Спартака»? Это просто смешно»
Все новости
Рекомендуем