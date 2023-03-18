Из-за кого «Спартак» всухую проиграл «Оренбургу» и практически короновал «Зенит»

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Давненько у «Спартака» не было поражений в РПЛ, тем более, таких безоговорочных. Всухую уступили «красно-белые», что вообще всего второй раз с ними происходит в этом чемпионате, ещё и проиграли по всем важным статистическим показателям. Сегодня «Оренбург» был действительно сильнее, острее, качественнее. Даже «Зенит», получивший небывалый бонус в чемпионской гонке, не обыгрывал «Спартак» так уверенно. Давайте же немного пройдёмся по персоналиям и поймём, кто же допустил такой разнос.

Статистика матча: владение мячом – 34:66, удары по воротам – 21:15, в створ – 7:1, угловые – 4:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Пропустил дважды, команда проиграла, но голкипер отрицательной оценки не заслужил. Сейвов у Александра набралось больше (пять), чего стоят только два суперспасения, когда потащил «мёртвый» мяч от Мансильи и не позволил Ковалёву реализовать чистый выход один на один. Александр спас «Спартак» от разгрома.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. После рестарта сезона центр обороны «Спартака» напоминает проходной двор в каждом матче, но сегодня «Оренбург» прорывался даже легче обычного. Без проблем атаки проходили через центр, а Джикия не успевал ни за Марином, ни за Ковалёвым, ни за Мансильей.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 3,5. Ещё хуже сыграл его коллега по центру обороны, которого Абаскаль вытерпел только 59 минут. Легко завершал Воробьёв из-под Маслова, Ковалёв убегал на Селихова, вообще не встречая сопротивления. А Маслов регулярно терял позицию и ни одного отбора не сделал.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 6,0. Среди всего этого безобразия неплохо смотрелся фланг Тавареша. Томаш выиграл борьбу 7 раз из 8, заставив Ковалёва смещаться в центр – на фланге Юрию разбежаться не давали. Сам Тавареш тоже неплохо подключался к атакам, сделав два острых кросса.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о. Всего тайм доверил Абаскаль Денисову, совсем не вдохновившись его борьбой с Мансильей. Даниил был просто растоптан, а «Оренбург» тогда оформил второй гол.

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ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. Просадка центральной зоны лежит ещё и на Литвинове. В оборонительных действиях не преуспел – проиграл 8 единоборств из 12, получил жёлтую карточку, дважды Руслана прошли на дриблинге. Старался в развитие атак, но этого мало для опорного полузащитника.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. В паре с Таварешем работал на левом фланге, однако большую часть работы выполнял португалец. У Романа в активе лишь два отбора и один хороший навес, после которого возникла серия скидок и удар Литвинова.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 3,5. Ужасающим обрезом положил начало поражению «красно-белых». Хотел исправить ошибку, но в атаке вообще не преуспел, а в оборонительных действиях ещё и жёлтую карточку поймал. Замена напрашивалась ещё в перерыве, а ушёл Антон на 59-й минуте.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. Один из идейных вдохновителей финального штурма. Поддержал открывание Хлусевича отличной передачей, скинул мяч на Николсона, сам пробил в штангу. Не забил в итоге «Спартак», но для вероятного гола Соболев сделал больше всех.

КВИНСИ ПРОМЕС – 5,5. А вот от Промеса в таких матчах ожидаешь больше. Квинси не провалил игру, но обострял необычно мало. Инициативу на себя не брал, борьбу проигрывал (3 раза из трёх), выполнил только две острые передачи в развитие атаки.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Неплохо вошёл в игру, стабилизировав ситуацию на правом фланге. Ещё и три очень острых кросса/прострела успел выполнить.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.