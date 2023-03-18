​Прервалась серия «Спартака» без поражений в РПЛ

В субботу «Спартак» огорчил армию своих болельщиков. Команда Гильермо Абаскаля проиграла в гостях у «Оренбурга» с результатом 0:2 в матче 20-го тура чемпионата России.

Таким образом, серия «Спартака» без поражений в Премьер-лиге была прервана. В итоге она составила 10 матчей (7 побед и 3 ничьи).

В прошлый раз «Спартак» уступал в чемпионате России ещё 11 сентября. Тогда «красно-белые» проиграли в гостях у «Ростова» со счётом 2:4.

По итогам тура отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» в РПЛ может вырасти. Сейчас оно составляет 8 очков. В воскресенье питерцы сыграют в гостях у ЦСКА.

Следующий матч РПЛ «Спартак» проведёт 2 апреля – против «Ахмата».