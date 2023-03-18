«Оренбург» начинает и выигрывает, а «Спартак» впервые с августа не может забить в РПЛ

«Оренбург» и московский «Спартак» сыграли в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч РПЛ состоялся 18 марта на стадионе «Газовик».

«Оренбург», смело играющий против любого соперника и создающий моментов не меньше самого «Спартака», изначально выглядел сложным соперником для «красно-белых». Пусть и последние встречи завершились в пользу «Спартака» - 3:1 и 4:1, но в сегодняшнем состоянии команды были на одном уровне.

Как показал матч, «Оренбург» даже выше. «Спартак» устроил довольно сумбурное владение со старта матча, подбирался к воротам соперника неплохо, но в завершающей стадии неизменно следовал провал. «Оренбург» присмотрелся, примерился и ответил двумя убийственными атаками.

В середине первого тайма хозяева дважды отличились в течение шести минут. Для начала Зиньковский подарил мяч Воробьёву ужасающей передачей. Дмитрий добежал до штрафной площади и покатил правее на Ковалёва, Юрий, показалось, замешкался, однако успел проткнуть мяч мимо вышедшего на него Селихова – 1:0.

В следующей толковой атаке Мансилья просто задавил на фланге Денисова, срезал угол, оказался в штрафной площади и прострелил. Воробьёв опередил Слехиова с центральными защитниками и пяткой пробил точно – 2:0. Ещё в первом тайме «Оренбург» мог оформлять разгром: Лукас Вера из центрального круга выдал великолепный пас на Ковалёва, Юрий вывалился на рандеву с Селиховым, пытался того перебросить, но взял слишком высоко.

В перерыве Абаскаль убрал с поля Пруцева и Денисова, но в лучшую сторону ничего не изменилось. «Оренбург» снова чаще и интереснее бегал в атаку. Башич со стандарта навесил, Перес пробил рядом со штангой, а Слехиов лишь проводил мяч взглядом. Ковалёв после очередной ошибки «красно-белых» нашёл Мансилью в убойной позиции. Брайан бил сильно и точно, но Селихов умудрился ногой отразить «мёртвый» мяч.

Абаскаль ещё раз воспользовался двойной заменой, выпустив Николсона и Дуарте, после чего свой момент создали и «красно-белые». После кросса Зобнина Соболев скинул как раз на Николсона, Шамар продлил атаку передачей на Литвинова, но Руслан ударом в касание не попал в угол. А в концовке прибыла ещё одна неприятная новость для Абаскаля: Джикия дёрнул заднюю поверхность бедра и на носилках покинул поле. Интересно, что заменил Георгия Кейта Бальде.

В концовке команды ещё обменялись звенящими шансами: после суматохи Соболев расстреливал Сысуева, но попал в штангу, а Вера бил уже по пустым воротам, но взял выше. Счёт так и не изменился. Четвёртое поражение в этом чемпионате терпит «Спартак» и всего второй раз проигрывает всухую. До этого только «Динамо» в августе удалось обыграть «красно-белых», не пропустив – 1:0.