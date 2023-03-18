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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» начинает и выигрывает, а «Спартак» впервые с августа не может забить в РПЛ

18 Марта 2023 • 14:04 Комментировать (4)
Оренбург
2:0
Спартак Москва
окончен

«Оренбург» и московский «Спартак» сыграли в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч РПЛ состоялся 18 марта на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург2:0Спартак Москва
(1:0) Ковалёв Юрий17'  
(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич23'  
Сысуев НиколайЭктов АлександрПерес МатиасСиваков Михаил  39'Стаматов МатеоБашич Иван 80' (Полуяхтов Владимир ( 80') Капленко КириллВера Лукас ГабриэльКовалёв Юрий 65' (Марин Джимми ( 65') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич  4' 80' (Оганесян Степан ( 80') Мансилья Брайан Эсекиэль 90' (Обухов Владимир ( 90')
Запасные: Хотулёв ДанилаГошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейАкоста ДиегоКапустянский Данил
Селихов АлександрТавареш ТомашМаслов Павел 59' (Николсон Шамар ( 59') Джикия Георгий 76' (Бальде Диао Кейта ( 76') Денисов Даниил 46' (Хлусевич Даниил ( 46') Пруцев Данил 46' (Мартинс Кристофер ( 46') Литвинов Руслан  55'Зобнин РоманЗиньковский Антон  36' 59' (Дуарте Алексис ( 59') Соболев Александр Сергеевич  45'Промес Квинси
Запасные: Классен ЛеонМозес ВикторВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрИгнатов МихаилЧернов Никита
18 марта. Стадион "Газовик".

 

«Оренбург», смело играющий против любого соперника и создающий моментов не меньше самого «Спартака», изначально выглядел сложным соперником для «красно-белых». Пусть и последние встречи завершились в пользу «Спартака» - 3:1 и 4:1, но в сегодняшнем состоянии команды были на одном уровне.

Как показал матч, «Оренбург» даже выше. «Спартак» устроил довольно сумбурное владение со старта матча, подбирался к воротам соперника неплохо, но в завершающей стадии неизменно следовал провал. «Оренбург» присмотрелся, примерился и ответил двумя убийственными атаками.

В середине первого тайма хозяева дважды отличились в течение шести минут. Для начала Зиньковский подарил мяч Воробьёву ужасающей передачей. Дмитрий добежал до штрафной площади и покатил правее на Ковалёва, Юрий, показалось, замешкался, однако успел проткнуть мяч мимо вышедшего на него Селихова – 1:0.

В следующей толковой атаке Мансилья просто задавил на фланге Денисова, срезал угол, оказался в штрафной площади и прострелил. Воробьёв опередил Слехиова с центральными защитниками и пяткой пробил точно – 2:0. Ещё в первом тайме «Оренбург» мог оформлять разгром: Лукас Вера из центрального круга выдал великолепный пас на Ковалёва, Юрий вывалился на рандеву с Селиховым, пытался того перебросить, но взял слишком высоко.

В перерыве Абаскаль убрал с поля Пруцева и Денисова, но в лучшую сторону ничего не изменилось. «Оренбург» снова чаще и интереснее бегал в атаку. Башич со стандарта навесил, Перес пробил рядом со штангой, а Слехиов лишь проводил мяч взглядом. Ковалёв после очередной ошибки «красно-белых» нашёл Мансилью в убойной позиции. Брайан бил сильно и точно, но Селихов умудрился ногой отразить «мёртвый» мяч.

Абаскаль ещё раз воспользовался двойной заменой, выпустив Николсона и Дуарте, после чего свой момент создали и «красно-белые». После кросса Зобнина Соболев скинул как раз на Николсона, Шамар продлил атаку передачей на Литвинова, но Руслан ударом в касание не попал в угол. А в концовке прибыла ещё одна неприятная новость для Абаскаля: Джикия дёрнул заднюю поверхность бедра и на носилках покинул поле. Интересно, что заменил Георгия Кейта Бальде.

В концовке команды ещё обменялись звенящими шансами: после суматохи Соболев расстреливал Сысуева, но попал в штангу, а Вера бил уже по пустым воротам, но взял выше. Счёт так и не изменился. Четвёртое поражение в этом чемпионате терпит «Спартак» и всего второй раз проигрывает всухую. До этого только «Динамо» в августе удалось обыграть «красно-белых», не пропустив – 1:0.

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Спартак Москва Оренбург
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Юбор
18 Марта 2023 в 15:36
Полный абаскаль получлся.
ингерман
18 Марта 2023 в 14:43
ай шпартачог даже с помащью судейскай лаяльносци пралетел фанэрай.. нада вашпе в следуищех мачах сделаць так штобы судейки сами забывали за шпортаг.. А-ха-ха-ха! )))
redwhite1959
18 Марта 2023 в 14:36
Джикия, Маслов, Денисов, Пруцев сегодня ПОЛНОСТЬЮ показали свою НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ на поле. Уверен, если бы с первых минут на поле вышел состав, который матч заканчивал - без вышеназванных фамилий - поражения не было. Литвинова поставили в цент разыгрывающим, но он с этой задачей не справился - все его пасы были НЕОБОСТРЯЮЩИМИ - поперёк поля и диагоналям ближайшему партнёру(( Пока в центре не появится игрок с хорошими задатками диспетчера, способным вертикально двигать мяч, так и будет наблюдаться тягомотина у чужой штрафной. Ну и - конечно - Шамар запорол два голевых момента!(( Вот что значит нап находится не в игровом тонусе...
atodasso
18 Марта 2023 в 14:35
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