Быстров раскритиковал Соболева

В двадцатом туре российского чемпионата московский «Спартак» пропустил два безответных мяча от «Оренбурга» и благополучно проиграл сопернику. Бывшему футболисту московского клуба Владимиру Быстрову не понравилось то, как действовал Александр Соболев, нападающий «Спартака». По его словам, тот повел себя нелогично в момент получения своей желтой карточки.

- Соболев повел себя точно не так, как должен вести сeбя футболист на поле, когда его команда проигрывает 0:2. Чистая желтая карточка, - написал в своем телеграм-канале Быстров.

В следующем туре москвичам предстоит искать утешения в матче с грозненским «Ахматом».