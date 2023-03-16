В «Оренбурге» подтвердили продление контракта с Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Да, контракт с Марцелом продлен. В контракте Лички была опция пролонгации контракта. Мы этим решили воспользоваться. Срок пролонгации озвучить не можем», — приводит слова Еремякина Sport24.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 28 набранных очков после 19 матчей. В 20-м туре подопечные Лички примут на своем поле «Спартак». Игра состоится 18 марта, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.